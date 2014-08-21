南美金融：美国法官称阿根廷债务互换计划“违法”

《中国2017年地方债发行中标明细表》--5月15日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (亿元) 差(bp) 青岛 5/15 3 3.99% 3.17 2.49 +42 5 4.05% 9.51 1.88 +43 7 4.12% 9.51 2.12 +47 10 4.19% 9.51 1.60 +55 *陕西 5/11 5 4.08% 7
“我坚信，只有阿根廷完全明白逃避的企图不会被纵容，才会达成协议，”钉子户基金管理公司Aurelius的律师Edward Friedman称。
不过阿根廷在美国的律师Carmine Boccuzzi称，其公司在周二夜间才知晓该提案，并表示裁决阿根廷藐视法庭无助于达成协议，而且这项提案尚未成为法律。
“裁决阿根廷藐视法庭只能火上浇油，”他称。
Griesa认为，这样的立法违背了他之前对阿根廷官员提出类似债务互换提案的判决。
据汤森路透数据显示，阿根廷2033年到期的贴现债券 价格下跌0.43点，至80.29点，收益率(殖利率)为11.06%，对Griesa的决定反应不大。2038年到期的平价债券 价格上涨0.67点，至49.35，收益率为8.97%。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫； 审校 白云/张荻)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (亿元) 差(bp) 青岛 5/15 3 3.99% 3.17 2.49 +42 5 4.05% 9.51 1.88 +43 7 4.12% 9.51 2.12 +47 10 4.19% 9.51 1.60 +55 *陕西 5/11 5 4.08% 7
路透上海5月15日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松局面，主要回购利率不同程度 下行。交易员表示，大行出资充沛，支撑场内流动性暂时无恙，隔夜资金盘中可见减点融出 ，不过七天及14天需求仍旺而供给略偏少。 他们并表示，目前逆回购暂停且明日还有MLF到期，缴税周期也将到来，继续关注资金 动向，不过央行货币政策执行报告也态度明确，去杠杆同时还将保持流动性平衡，因此机构 紧平衡预期较为一致。 “更松了感觉，大行供给也足足的，匿名上挂的隔夜有减点在2.6%出的，不过还不至于 太多，七天和14天的需求还是很旺，就是出的机构偏少，”上海一银行交易员称。 央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作 。为连续第二日暂停逆回购操作。据此计算，单日既无资金投放亦无资金回笼。 “央妈就是配合监管，稳定情绪，引导预期呗，现在还没到紧的时候，后半周估计资金 面就会收敛了，”她称，“货币政策接下来能就是一定程度配合监管吧，监管松了就紧一紧 ，监管强了估计就
路透上海5月15日 - 中国债市周一早盘期、现货齐走暖，国债期货强势相对更为明显，现券收益率则收窄跌幅。交易员表示，周末前后监管层密集发声维稳，减轻市场此前对暴力去杠杆的担忧；资金宽松及4月工业增加值数据等弱于预期，亦助力暖势延续。