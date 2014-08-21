南美金融：美国法官称阿根廷债务互换计划“违法”

中国货币市场：大行出资充沛资金面宽松无虞，逆回购再停暂关注缴税扰动

路透上海5月15日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松局面，主要回购利率不同程度 下行。交易员表示，大行出资充沛，支撑场内流动性暂时无恙，隔夜资金盘中可见减点融出 ，不过七天及14天需求仍旺而供给略偏少。 他们并表示，目前逆回购暂停且明日还有MLF到期，缴税周期也将到来，继续关注资金 动向，不过央行货币政策执行报告也态度明确，去杠杆同时还将保持流动性平衡，因此机构 紧平衡预期较为一致。 “更松了感觉，大行供给也足足的，匿名上挂的隔夜有减点在2.6%出的，不过还不至于 太多，七天和14天的需求还是很旺，就是出的机构偏少，”上海一银行交易员称。 央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作 。为连续第二日暂停逆回购操作。据此计算，单日既无资金投放亦无资金回笼。 “央妈就是配合监管，稳定情绪，引导预期呗，现在还没到紧的时候，后半周估计资金 面就会收敛了，”她称，“货币政策接下来能就是一定程度配合监管吧，监管松了就紧一紧 ，监管强了估计就