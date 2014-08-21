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债券 | 2014年 8月 22日 星期五 07:45 BJT

南美金融：美国法官称阿根廷债务互换计划“违法”

“我坚信，只有阿根廷完全明白逃避的企图不会被纵容，才会达成协议，”钉子户基金管理公司Aurelius的律师Edward Friedman称。

不过阿根廷在美国的律师Carmine Boccuzzi称，其公司在周二夜间才知晓该提案，并表示裁决阿根廷藐视法庭无助于达成协议，而且这项提案尚未成为法律。

“裁决阿根廷藐视法庭只能火上浇油，”他称。

Griesa认为，这样的立法违背了他之前对阿根廷官员提出类似债务互换提案的判决。

据汤森路透数据显示，阿根廷2033年到期的贴现债券 价格下跌0.43点，至80.29点，收益率(殖利率)为11.06%，对Griesa的决定反应不大。2038年到期的平价债券 价格上涨0.67点，至49.35，收益率为8.97%。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫； 审校 白云/张荻)
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