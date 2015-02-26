南美金融：阿根廷认为回归国际债券市场融资的时机已到

两名知情人士向汤森路透旗下IFR称，阿根廷政府已经开始通过德意志银行和摩根大通推销新发行的2024年到期博纳Bonar 2024债券 ，争取在一批债券即将到期前筹到现金，并避免在美国面临诉讼风险。

其中一名消息人士表示，主承销商一直在讨论销售27亿美元债券事宜，筹集的资金将用于今年偿还2015年到期的博登债券(Boden 2015) 。

这将是12月发行30亿美元债券失败后，阿根廷首次进入美元计价债券市场。12月的债券发行仅吸引到2.86亿美元买需。

投资者积极参与布宜诺斯艾利斯市本月稍早的5亿美元债券发行，寄望阿根廷若能在10月选举过后改善与债权人之间的关系，那么将获取丰厚回报。

YPF也在阿根廷违约以来首次在国际市场发债的活动中筹集到了5亿美元。

一名美国法官7月做出了禁止阿根廷为其重整后债券偿息的裁定，因其不愿同时支息给坚不妥协的债权人，这些债权人拒绝参与阿根廷2005年和2010年的债务重组。

这些拒绝债务重组的对冲基金上个月提议重新开始谈判，目的在于清理该国停止长负的债券；阿根廷表示正在考虑此提议，但目前为止还未公开表态恢复谈判。

其中一名拒绝妥协债权人--NML Capital表示，对摩根大通和德意志银行参与藐视国际法规者的计划感到失望，认为这些计划试图逃避执行法院裁定的债权人权利。