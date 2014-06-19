南美金融：阿根廷称由于美国法院的裁决，将不可能在6月30日偿还债务

路透布宜诺斯艾利斯6月18日 - 阿根廷经济部周三发布声明表示，由于美国联邦法院的一项裁决，阿根廷“做不到”6月30日偿还债务。

美国联邦地区法院法官Thomas Griesa决定，在阿根廷向参与2005年和2010年阿根廷1,000亿美元债券重组的债券持有者付款的同时，也需向不参加债务重组的对冲基金支付13.3亿美元。

阿根廷在声明中对此裁决表示“遗憾”，称阿根廷政府仍愿意向重组债券持有者还款。但美国法院的裁决将使阿根廷也得向“钉子户”债权人还款，阿根廷称做不到这一点。

代表阿根廷的一位律师周三在曼哈顿联邦法院表示，该国官员下周将首次寻求与拒不参加债务重组的对冲基金展开协商，有可能使阿根廷更接近解决长达数年之久的法律之争。 (完)