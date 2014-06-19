南美金融：阿根廷称由于美国法院的裁决，将不可能在6月30日偿还债务

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透布宜诺斯艾利斯6月18日 - 阿根廷经济部周三发布声明表示，由于美国联邦法院的一项裁决，阿根廷“做不到”6月30日偿还债务。
美国联邦地区法院法官Thomas Griesa决定，在阿根廷向参与2005年和2010年阿根廷1,000亿美元债券重组的债券持有者付款的同时，也需向不参加债务重组的对冲基金支付13.3亿美元。
阿根廷在声明中对此裁决表示“遗憾”，称阿根廷政府仍愿意向重组债券持有者还款。但美国法院的裁决将使阿根廷也得向“钉子户”债权人还款，阿根廷称做不到这一点。
代表阿根廷的一位律师周三在曼哈顿联邦法院表示，该国官员下周将首次寻求与拒不参加债务重组的对冲基金展开协商，有可能使阿根廷更接近解决长达数年之久的法律之争。 (完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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