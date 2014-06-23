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债券 | 2014年 6月 23日 星期一 10:50 BJT

南美金融：阿根廷考虑先向拒绝重组的债权人偿还3-4亿美元--报载

未能立即联系到阿根廷政府发表评论。只有获得要求全额偿还的对冲基金以及审判该案件的美国法官同意，该计划才可行，但这一点远没有得到保证。

代表阿根廷的律师表示，阿根廷官员本周将赴美协商。

美国法院已经裁定，除非阿根廷向钉子户债权人偿付13.3亿美元，否则不能继续向那些接受债务重组的债权人还债。

费尔南德斯甚至曾拒绝考虑与钉子户债权人进行协商。她将这些钉子户债权人形容成一帮“秃鹫”。

但她的态度发生了转变，周五称阿根廷政府将与所有债权人协商，以避免出现新的债务违约。若出现新违约，本就陷入困境的阿根廷经济将进一步受创。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 张荻/石冠兰)
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