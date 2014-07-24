南美金融：钉子户债权人NML称，阿根廷政府拒绝谈判“选择”在下周违约

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透纽约7月24日 - 阿根廷主权债务纠纷中的主要钉子户债权人NML Capital周四表示，阿根廷拒绝通过调停人进行谈判，基本上是准备对已经重组的债务违约。
在周四单独与法院指定的调停人Daniel Pollack会面后，NML的一名发言人发表声明称，“今天，阿根廷政府的做法显然是要告诉人们，自己选择在下周违约。”
在7月30日的最终期限前，阿根廷必须与钉子户债权人达成协议，从而能够偿付参与此前两次债务重组的债权人，否则将违约。目前美国法院裁定禁止阿根廷偿付这些债权人。
NML表示准备与阿根廷政府的工作组磋商，并且“愿意灵活地制定解决方案。阿根廷则再度拒绝就纠纷的任何一个方面进行讨论。”
“相反，阿根廷代表只是简单地表示没有可行的解决方案。”
法院指定的调停人Daniel Pollack在声明中称，未来几天预计将进行更多谈判，不过避免违约的时间“已经不多了”。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选