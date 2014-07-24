南美金融：钉子户债权人NML称，阿根廷政府拒绝谈判“选择”在下周违约

路透纽约7月24日 - 阿根廷主权债务纠纷中的主要钉子户债权人NML Capital周四表示，阿根廷拒绝通过调停人进行谈判，基本上是准备对已经重组的债务违约。

在周四单独与法院指定的调停人Daniel Pollack会面后，NML的一名发言人发表声明称，“今天，阿根廷政府的做法显然是要告诉人们，自己选择在下周违约。”

在7月30日的最终期限前，阿根廷必须与钉子户债权人达成协议，从而能够偿付参与此前两次债务重组的债权人，否则将违约。目前美国法院裁定禁止阿根廷偿付这些债权人。

NML表示准备与阿根廷政府的工作组磋商，并且“愿意灵活地制定解决方案。阿根廷则再度拒绝就纠纷的任何一个方面进行讨论。”

“相反，阿根廷代表只是简单地表示没有可行的解决方案。”

法院指定的调停人Daniel Pollack在声明中称，未来几天预计将进行更多谈判，不过避免违约的时间“已经不多了”。(完) (编译 许娜；审校 张荻)