世界杯-阿根廷陷债务深渊 总统自比受不公平待遇的门将

路透布宜诺斯艾利斯6月23日 - 正当阿根廷队在世界杯赛场上连奏凯歌时，阿根廷总统费尔南德斯却正在与债务危机作斗争，并表示自己像是球场上面对无尽的点球和不公正裁判的门将一样。

“我就好像是守门员。事实上……假设我们在世界杯场上踢球的话，点球、任意球纷纷向我扑来。他们甚至还手球得分……裁判在三分之二的时间里都在以可怕的偏见欺负我们，”费尔南德斯在一场关于阿根廷汽车工业的演讲末尾表示。

激进的费尔南德斯并没有提到政府与投资者们之间持续的战争。2002年灾难性的债务违约使得阿根廷数百万人陷入贫困。之后部分投资者们拒绝参与阿根廷的债务重组。

但她之前炮轰这些在阿根廷债券一文不值时抢购、然后拒绝债务重组的所谓的“钉子户”债权人为“秃鹫”，并认为他们正随时准备将阿根廷拉到法庭上审判然后坐地分赃。费尔南德斯领导下的阿根廷政府也曾激烈抨击美国法院将身为拉美第三大经济体的阿根廷拉到违约边缘。

但在上周在法庭遭遇一次重大挫折之后，费尔南德斯的口气软化了下来，并同意与这些“钉子户”债权人举行她之前发誓永远不会进行的协商。

正在邻国巴西举办的世界杯很大程度上缓和了阿根廷国内的债务危机。在这个为了足球而疯狂的国度，人们都在期待着超级巨星梅西能够带领阿根廷队第三次将世界杯冠军奖杯收入囊中。

“我们在前进，”费尔南德斯激动地说。“不要疏忽大意，因为我们再发起一次进攻，会再进一球！”

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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