世界杯-阿根廷陷债务深渊，总统自比受不公平待遇的门将

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布宜诺斯艾利斯6月23日 - 正当阿根廷队在世界杯赛场上连奏凯歌时，阿根廷总统费尔南德斯却正在与债务危机作斗争，并表示自己像是球场上面对无尽的点球和不公正裁判的门将一样。
“我就好像是守门员。事实上……假设我们在世界杯场上踢球的话，点球、任意球纷纷向我扑来。他们甚至还手球得分……裁判在三分之二的时间里都在以可怕的偏见欺负我们，”费尔南德斯在一场关于阿根廷汽车工业的演讲末尾表示。
激进的费尔南德斯并没有提到政府与投资者们之间持续的战争。2002年灾难性的债务违约使得阿根廷数百万人陷入贫困。之后部分投资者们拒绝参与阿根廷的债务重组。
但她之前炮轰这些在阿根廷债券一文不值时抢购、然后拒绝债务重组的所谓的“钉子户”债权人为“秃鹫”，并认为他们正随时准备将阿根廷拉到法庭上审判然后坐地分赃。费尔南德斯领导下的阿根廷政府也曾激烈抨击美国法院将身为拉美第三大经济体的阿根廷拉到违约边缘。
但在上周在法庭遭遇一次重大挫折之后，费尔南德斯的口气软化了下来，并同意与这些“钉子户”债权人举行她之前发誓永远不会进行的协商。
正在邻国巴西举办的世界杯很大程度上缓和了阿根廷国内的债务危机。在这个为了足球而疯狂的国度，人们都在期待着超级巨星梅西能够带领阿根廷队第三次将世界杯冠军奖杯收入囊中。
“我们在前进，”费尔南德斯激动地说。“不要疏忽大意，因为我们再发起一次进攻，会再进一球！”
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（完）
编译：陈培艺 发稿：王燕焜
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。