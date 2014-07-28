焦点：距截止日只剩几天 阿根廷债务违约迫近

一名行人走在阿根廷布宜诺斯艾利斯金融区的街道上，摄于2014年7月24日。 REUTERS/Marcos Brindicci

路透布宜诺斯艾利斯7月26日 - 拉美第三大经济体阿根廷周四可能12年来第二次债务违约，因与“钉子户”投资者的协商看来毫无进展，双方都没有妥协的迹象，不过也不能忽视最后一刻达成协议的可能。

对冲基金在2002年阿根廷对1,000万美元债务违约时吃进其垃圾债券，之后拒绝重组条款，起诉要求全额偿付。

阿根廷多年来一直在与这些对冲基金对峙，但时间已快耗尽。阿根廷在美国法庭上连连失利，仅剩几天来执行美国地区法官Thomas Griesa 2012年的裁决，向这些基金偿还13.3亿美元外加利息。阿根廷称这些基金是“秃鹫”。

如果僵局持续，Griesa将禁止阿根廷在7月30日截止日期之前，对置换债券支付票息，进而引发新一轮违约。此时阿根廷正面临衰退、外汇储备减少，以及通胀飙升的难题。

“结果仍不能确定，离发生技术性违约只剩几天，”高盛分析师Mauro Roca表示。“现在看来不太可能达成协议。”

与2001-2002年债务危机不同的是，当时阿根廷无力偿债，这次是有偿债能力，但Griesa禁止其在解决与钉子户债权纠纷之前偿付债务。

阿根廷的对抗立场令违约机率上升。通过调解人解决问题的努力进展甚微，一名主要钉子户债权人称，政府已经表明“将选择违约”。

阿根廷总统费尔南德斯直言不讳地将钉子户债权人称作敲诈者，并对法官提出批评，认为所做裁决不公。

阿根廷政府认为，若与钉子户债权人达成协议，有可能违反《未来发行权利(Rights upon Future Offers,RUFO)》条款。该条款禁止阿根廷主动提供比接受重组的债权人更优惠的偿债条件。

由于RUFO规定将于12月31日到期，阿根廷希望暂停执行Griesa的判决，以免在协商过程中出现同意重组的债权人要求偿债的情况，政府估计这些债权人要求偿债的规模可能达到4,000亿美元。但迄今为止，法官仍拒绝阿根廷政府的要求。

**阿根廷政府能否迅速理清乱麻**

Griesa的判决禁止阿根廷政府在同钉子户债权人达成协议前，向接受债务重组的债权人偿付债务。

如果双方拒不让步，那么到7月31日阿根廷就将违约。尽管该国有充裕的资金可以偿还350亿美元重组后的外币债务，但却无法向境外的债权人支付。

违约不会对全球经济产生冲击波：阿根廷已经被国际资本市场拒之门外。在国内产生的影响则要看政府能多快理清这团乱麻。

事情的结果很大程度取决于，阿根廷能否让债权人相信，其准备在12月31日RUFO到期后协商出一个快速和解方案。

如果做到这点，就不大可能出现越来越多债权人要求提前偿债的情况。届时债权人可能只需等待几个月获得债务偿还。

在此情况下，阿根廷将继续被全球市场拒之门外，国内各省份和企业的举债成本也将增加。

“收益率(殖利率)可能上升，而这不利于投资环境，债务违约可能将刺激部分资本外逃，从而将开始再度打压阿根廷披索，”总部位于伦敦的Capital Economics分析师David Rees称。

这可能会促使阿根廷人增持美元，从而压低披索官方汇率，并给外汇储备带来更大压力。披索今年迄今已累计下跌20%。目前的外汇储备仅能支付五个月的进口额。

Jefferies旗下拉美策略部主管Siobhan Morden表示，存在“滞胀恶化的风险”。民间部门目前估计通胀率高于30%。

阿根廷农户表示，如果发生债务违约，他们准备囤积大豆。这可能会在短期内推高粮食价格。阿根廷是全球第三大大豆出口国。

不过，倘若超过25%的参与债券重组债权人要求阿根廷“加快”偿债，那么该国恐将陷入一场混乱得多的违约困境，需要更长时间才能摆脱。

分析师称，阿根廷可能根据本国法律会重组债务，从而规避美国法院的裁决，但这种做法不太可能实现。取而代之的是，该国可能会提议进行新的债券互换，仍属于海外司法管辖。这样一来，如果阿根廷还想再度进入国际市场融资，可能必须将钉子户债权人纳入其中。

中期而言，由于2015年举债成本料增长逾一倍，而且外汇储备降至危险的较低水准，阿根廷将面临更大的财政压力。

“如果这种情况持续到明年，届时将有60亿美元的Boden 2015债券到期...那么将给财政带来困难，”位于伦敦的一家前缘市场券商Exotix旗下研究部门主管Stuart Culverhouse称。

Culverhouse估计，外汇储备可能将缩水至100亿美元左右。“外汇储备曾在2001年期间一度触及此水准。这是一个很糟糕的水准。”外汇储备现已处在八年低位约290亿美元。

**协议遥不可及，短期仍无解**

分析师说，阿根廷仍可能有意外的举动。

Griesa也可能暂缓执行他的裁决以防止违约--他自己形容这么做是“我所能想像到的最差状况。”

坚持全额偿付的债权人或将必须要求这项延期执行令，并要求阿根廷提出保证，可能是财务上的保证；一旦RUFO条款过期，就得从1月开始协商。

“如果出现违约，原告可能得不偿失，”Puente银行分析师Alejo Costa说。

“若阿根廷果真违约，他们也将不知后果如何，可能得进入另一个冗长的法律程序。”

钉子户债权人将采取何种行动，可能取决于其所持债权以旧换新的比例。他们可能选择直接把债券套现以避免更漫长的法律战，抑或是选择继续协商出一个协议为止。

阿根廷周五未能与美国法院指挀的调停人，就与钉子户债权人之间的争端达成突破性的进展，这暗示要达成和解以避免下周违约仍是未竟之天。

但即使阿根廷成功达成协议，想摆脱今年已经落入衰退的经济也为时已晚。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵/许娜/李婷仪 审校 张涛/张荻)

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