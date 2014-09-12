分析：阿根廷违约后强力干预经济 然衰退泥潭恐越陷越深

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透布宜诺斯艾利斯9月11日 - 阿根廷政府加大了对经济的干预力度，试图避免新的债务违约引发国际收支危机，但是其政策也打击了企业信心，并可能会加深经济衰退。
六周前，阿根廷未能完成一笔债券票息偿付，出现12年来的第二次违约。自此以来，阿国政府已经对进口商可用美元的额度设限，并提高补助，还制订了干预私营企业产出计划的方案。
在布宜诺斯艾利斯的Santa Fe购物大街上，进口限制和消费者支出剧减已经致使更多商铺关门，还迫使零售商提前销售。
左翼政府的举措旨在提高外汇储备，并提振消费者信心以避免经济继续萎缩。目前阿根廷的外汇储备规模不到五个月的进口额。
但是由于尚无达成协议摆脱违约的迹象，阿根廷重返全球债市因此也遥遥无期，导致资本加速出逃，将阿根廷披索推低至纪录低位并推高通胀。
一家农用机械进口公司的经理称，早在违约前政府的政策对企业来说就很“致命”，而现在变得更加糟糕。他表示，“我们目前耗尽库存只是为了缴税。现有商品只能让我们支撑几个月，超不过一年，之后公司就得关门。”因为抨击政府的缘故，这位经理要求不要具名。
长期以来，商界领袖一直不满于阿根廷总统费尔南德斯的干预政策。
在巨额政府支出和商品价格高涨的帮助下，费尔南德斯任总统的最初几年经济实现强劲增长，但对价格和外汇市场的强力控制也导致了经济失衡，今年经济则陷入衰退。
阿根廷外汇储备大幅下降，而通胀率高达30%以上。
**进口受到挤压**
阿根廷外汇储备触及八年最低水平284亿美元，该国央行已无法继续依靠其硬通货储备来守卫披索汇率。
出口下降速度也超过预期，阿根廷政府只好冒着储备降至危险水平的风险，去为能源进口买单，同时履行继续偿还债务的承诺。
Jefferies分析师Siobhan Morden预计，明年阿根廷将有大约140亿美元的债务支付规模；到2015年年底的外汇储备或低至70亿美元。
这样，政策制定者在保护贸易顺差之外几乎别无他选，这是他们主要的美元来源。因此，阿根廷央行进一步限制了进口商的美元供给。
雪上加霜的是，进口商抱怨债务违约和经济疲弱已经破坏了供应商的信心，他们不信任阿根廷的企业能够如期支付账款。
阿根廷进口商会的发言人Miguel Ponce表示，针对该国进口商信贷额度还款时间被大大缩短，目前平均为30天，而在7月30日债务违约发生前则为110天。
**窒息式干预**
阿根廷今年出口已下滑10%，因主要贸易伙伴巴西也陷入经济衰退，并且全球大豆、玉米和小麦价格都跌至2010年以来的最低位。
阿根廷工业产出也已经连续12个月走低。
据当地媒体本月稍早的报导，菲亚特在阿根廷的工厂削减了产能，让3,000名工人轮休，因为需求疲软并且难以进口零组件。目前尚无法联系到菲亚特对此置评。
其它汽车生产商也放缓了生产速度，引发了汽车业与强硬的费尔南德斯之间的争辩。费尔南德斯指责汽车商囤积库存以待涨价。
为了保持生产线运转以及阻止就业岗位损失，政府正在威胁要干预大企业的生产决策，同时对那些试图刺激增长的企业给予补贴。
在国会顺利通过的所谓“供应法”，将给予政府为价格设限、制定利润率和决定生产水平的权力。
该议案已经引发大企业的反弹。上周，来自农业、金融业、工业和零售业的企业领袖们联合在一起，威胁要对该议案提出法律诉讼。
“我们敦促立法机构认真考虑这份议案可能给就业创造、投资、产出增长和恰当供应所带来的风险。”该商业团体表示。
严厉批评费尔南德斯的前央行官员Rodolfo Rossi对路透表示，自违约以来所施行的一系列举措都可以被归结为“窒息式的国家干预主义”。
**货币贬值重演？**
伦敦Capital Economics的David Rees称，预计阿根廷经济今年将萎缩2-3%，“经济衰退持续至2015年的风险上升”。
民间分析师指出，通过印钞来为政府支出提供资金，也在提升通胀，并给疲弱的披索带来更大压力。
经济前景恶化推动阿根廷人寻求美元避险，官方ARS=RASL和黑市汇率差距已经从违约前的44%扩大到70%。
黑市披索兑美元汇率周四报14.25，今年迄今跌幅约为30%。
为了缓和披索压力，阿根廷央行上周调高了阿根廷人购买美元所需的最低月薪，并降低商业银行持有的硬通货规模。
长期来看，这些举措都不会止住披索的跌势，外界广泛预计披索将迎来新一轮贬值，从而加剧通胀压力。
阿根廷一所公立学校数学老师Miguel称，“去年我的工资提高了18%，但物价上涨25%左右...今年情况可能更糟糕。”
超市销售已经连降七个月，其中6月下降4%，许多小商店受到的冲击更大。(完)
(编译 朱晓军/王颖/高琦/李爽 审校 白云/徐文焰/张明钧/戴素萍)
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