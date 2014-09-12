分析：阿根廷违约后强力干预经济 然衰退泥潭恐越陷越深

路透布宜诺斯艾利斯9月11日 - 阿根廷政府加大了对经济的干预力度，试图避免新的债务违约引发国际收支危机，但是其政策也打击了企业信心，并可能会加深经济衰退。

六周前，阿根廷未能完成一笔债券票息偿付，出现12年来的第二次违约。自此以来，阿国政府已经对进口商可用美元的额度设限，并提高补助，还制订了干预私营企业产出计划的方案。

在布宜诺斯艾利斯的Santa Fe购物大街上，进口限制和消费者支出剧减已经致使更多商铺关门，还迫使零售商提前销售。

左翼政府的举措旨在提高外汇储备，并提振消费者信心以避免经济继续萎缩。目前阿根廷的外汇储备规模不到五个月的进口额。

但是由于尚无达成协议摆脱违约的迹象，阿根廷重返全球债市因此也遥遥无期，导致资本加速出逃，将阿根廷披索推低至纪录低位并推高通胀。

一家农用机械进口公司的经理称，早在违约前政府的政策对企业来说就很“致命”，而现在变得更加糟糕。他表示，“我们目前耗尽库存只是为了缴税。现有商品只能让我们支撑几个月，超不过一年，之后公司就得关门。”因为抨击政府的缘故，这位经理要求不要具名。

长期以来，商界领袖一直不满于阿根廷总统费尔南德斯的干预政策。

在巨额政府支出和商品价格高涨的帮助下，费尔南德斯任总统的最初几年经济实现强劲增长，但对价格和外汇市场的强力控制也导致了经济失衡，今年经济则陷入衰退。

阿根廷外汇储备大幅下降，而通胀率高达30%以上。

**进口受到挤压**

阿根廷外汇储备触及八年最低水平284亿美元，该国央行已无法继续依靠其硬通货储备来守卫披索汇率。

出口下降速度也超过预期，阿根廷政府只好冒着储备降至危险水平的风险，去为能源进口买单，同时履行继续偿还债务的承诺。

Jefferies分析师Siobhan Morden预计，明年阿根廷将有大约140亿美元的债务支付规模；到2015年年底的外汇储备或低至70亿美元。

这样，政策制定者在保护贸易顺差之外几乎别无他选，这是他们主要的美元来源。因此，阿根廷央行进一步限制了进口商的美元供给。

雪上加霜的是，进口商抱怨债务违约和经济疲弱已经破坏了供应商的信心，他们不信任阿根廷的企业能够如期支付账款。

阿根廷进口商会的发言人Miguel Ponce表示，针对该国进口商信贷额度还款时间被大大缩短，目前平均为30天，而在7月30日债务违约发生前则为110天。

**窒息式干预**

阿根廷今年出口已下滑10%，因主要贸易伙伴巴西也陷入经济衰退，并且全球大豆、玉米和小麦价格都跌至2010年以来的最低位。

阿根廷工业产出也已经连续12个月走低。

据当地媒体本月稍早的报导，菲亚特在阿根廷的工厂削减了产能，让3,000名工人轮休，因为需求疲软并且难以进口零组件。目前尚无法联系到菲亚特对此置评。

其它汽车生产商也放缓了生产速度，引发了汽车业与强硬的费尔南德斯之间的争辩。费尔南德斯指责汽车商囤积库存以待涨价。

为了保持生产线运转以及阻止就业岗位损失，政府正在威胁要干预大企业的生产决策，同时对那些试图刺激增长的企业给予补贴。

在国会顺利通过的所谓“供应法”，将给予政府为价格设限、制定利润率和决定生产水平的权力。

该议案已经引发大企业的反弹。上周，来自农业、金融业、工业和零售业的企业领袖们联合在一起，威胁要对该议案提出法律诉讼。

“我们敦促立法机构认真考虑这份议案可能给就业创造、投资、产出增长和恰当供应所带来的风险。”该商业团体表示。

严厉批评费尔南德斯的前央行官员Rodolfo Rossi对路透表示，自违约以来所施行的一系列举措都可以被归结为“窒息式的国家干预主义”。

**货币贬值重演？**

伦敦Capital Economics的David Rees称，预计阿根廷经济今年将萎缩2-3%，“经济衰退持续至2015年的风险上升”。

民间分析师指出，通过印钞来为政府支出提供资金，也在提升通胀，并给疲弱的披索带来更大压力。

经济前景恶化推动阿根廷人寻求美元避险，官方ARS=RASL和黑市汇率差距已经从违约前的44%扩大到70%。

黑市披索兑美元汇率周四报14.25，今年迄今跌幅约为30%。

为了缓和披索压力，阿根廷央行上周调高了阿根廷人购买美元所需的最低月薪，并降低商业银行持有的硬通货规模。

长期来看，这些举措都不会止住披索的跌势，外界广泛预计披索将迎来新一轮贬值，从而加剧通胀压力。

阿根廷一所公立学校数学老师Miguel称，“去年我的工资提高了18%，但物价上涨25%左右...今年情况可能更糟糕。”

超市销售已经连降七个月，其中6月下降4%，许多小商店受到的冲击更大。(完)

(编译 朱晓军/王颖/高琦/李爽 审校 白云/徐文焰/张明钧/戴素萍)

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