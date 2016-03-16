阿根廷称击沉一艘非法捕捞的中国渔船 中方作出回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透布宜诺斯艾利斯3月15日 - 阿根廷海岸警卫队周二称，击沉一艘在阿根廷海域非法捕捞的中国渔船。

阿根廷海警船周一朝公海方向追逐这艘名为“鲁烟远渔010”的中国渔船，并向后者的船头开火示警。

“这艘（非法捕鱼的）船只多次作出意图与海警船相撞的举动，不仅危及自身船员，也让海岸警卫队成员面临风险。海岸警卫队成员之后受命射击该船的船体部分，”阿根廷海岸警卫队发表声明称。

尚不清楚这艘中国渔船是在周一还是周二沉没的。

阿根廷海岸警卫队救起了四名船员，其他人则被附近另外一艘中国船只救起。

中国外交部发言人陆慷称，“外交部和中国驻阿根廷大使馆已紧急向阿方提出交涉，对事件发生表示严重关切，要求阿方立即彻查并向中方通报详情，切实保障中国船员安全和合法权益，采取有效措施杜绝类似事件再次发生”。

阿根廷外交部发言人称，司法机关正在调查此事。

阿根廷海岸警卫队通过雷达发现这艘中国渔船在丘布特省的马德林港附近海域捕鱼。这片区域以出产鱿鱼知名。