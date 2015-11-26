委内瑞拉二号人物斥责阿根廷当选总统伤害了“兄弟”

路透加拉加斯11月25日 - 委内瑞拉二号人物迪奥斯达多·卡韦略（Diosdado Cabello）周三驳斥阿根廷当选总统毛里西奥·马克里（Mauricio Macri）伤害了一个“兄弟”，马克里稍早呼吁暂停委内瑞拉南方共同市场（Mercosur）成员国资格。

马克里在周日的阿根廷大选中获胜，对委内瑞拉执政党--统一社会主义党而言是失望之事。马克里在当选后的首个新闻发布会上重申了他的立场，即委内瑞拉总统马杜罗的政府应当退出南方共同市场。

“马克里赢得了选举，突然就觉得他也会在委内瑞拉的选举中获胜。”卡韦略在其周播的电视节目中称。卡韦略是委内瑞拉国民大会主席，同时还是执政党统一社会主义党的副主席。

“太可悲了，不是吗？有人赢得一次选举后，做的第一件事就是冒犯和试图伤害兄弟……别惹委内瑞拉人民，别惹我们……你在阿根廷有许多事，别来管委内瑞拉的事。”

马克里表示，委内瑞拉应当退出南方共同市场，理由是该国被指控存在拘捕政治异己等侵犯人权的行为。（完）