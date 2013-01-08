全球能源: 阿根廷为吸引投资下调石油出口税

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透布宜诺斯艾利斯1月7日 - 阿根廷周一公布了下调石油出口税的新机制,该国政府试图通过吸引投资,来摆脱石油生产停滞的局面.
这种调整意味着,能源公司出口每桶石油将获得70美元,高于之前的42美元.阿根廷控制石油出口价格以确保国内供应.
多位能源分析师称,这项措施的最大受益者是国内能源企业Pan American Energy(PAE).措施是在政府的官方公告中发布的.
PAE是阿根廷最大的石油出口商,英国BP 持有其60%股权.2012年1-11月期间PAE出口了230万立方米的原油.出口只占阿根廷原油产量的约10%.
法国道达尔 和中石化 亦将从阿根廷石油出口税调整中受益.
分析师称,税收调整是阿根廷为吸引投资采取的一系列举措之一,这些举措尤其是为了给阿根廷丰富的页岩资源引资.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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