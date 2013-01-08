全球能源: 阿根廷为吸引投资下调石油出口税

路透布宜诺斯艾利斯1月7日 - 阿根廷周一公布了下调石油出口税的新机制,该国政府试图通过吸引投资,来摆脱石油生产停滞的局面.

这种调整意味着,能源公司出口每桶石油将获得70美元,高于之前的42美元.阿根廷控制石油出口价格以确保国内供应.

多位能源分析师称,这项措施的最大受益者是国内能源企业Pan American Energy(PAE).措施是在政府的官方公告中发布的.

PAE是阿根廷最大的石油出口商,英国BP 持有其60%股权.2012年1-11月期间PAE出口了230万立方米的原油.出口只占阿根廷原油产量的约10%.

法国道达尔 和中石化 亦将从阿根廷石油出口税调整中受益.

分析师称,税收调整是阿根廷为吸引投资采取的一系列举措之一,这些举措尤其是为了给阿根廷丰富的页岩资源引资.(完)