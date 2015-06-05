阿根廷总统与斯诺登在俄会面--斯诺登律师

(本文由路透中文网编译提供)

路透布宜诺斯艾利斯6月4日 - 美国公民自由联盟（ACLU）负责人暨斯诺登的律师罗梅罗（Anthony Romero）周四称，阿根廷总统克里斯蒂娜4月访问俄罗斯期间，与美国国家安全局（NSA）前承包商雇员斯诺登举行了两小时的会谈。

此次会谈前，阿根廷电视台援引斯诺登提供的情报文件披露，英国2006-2011年对阿根廷的军事和政治领导人进行监视。

“她是在4月底见他的，”罗梅罗在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯告诉记者。

阿根廷内阁首席部长费尔南德斯（Anibal Fernandez）的发言人称他对此事不知情，建议路透联系总统发言人，但记者未能联系到总统发言人置评。记者致电外交部发言人但无人接听。

罗梅罗称，这次会面信息是斯诺登直接告诉他的，并称这是斯诺登2013年逃到俄罗斯后，首次与外国元首当面对话。

“他们谈到了美国国家安全局（NSA）的电子监控、此事对各国领导人的影响，以及对其他国家公民的冲击。”罗梅罗说道。

他指出，各国领导人对斯诺登的支持非常重要。

“我国政府将斯诺登视为罪犯，但他不是。”罗梅罗说，“（此次会面）展现了克里斯蒂娜总统的勇气、胆量和独立。”（完）