阿根廷意外放宽外汇管制 受高通胀和本币急跌交逼

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透布宜诺斯艾利斯1月24日 -阿根廷周五表示将放松外汇管制，在国内高通胀和本币急跌的逼迫下不得不转变政策。该国政府在此前很长时间内都把外汇管制作为一项核心政策。
随着外界对阿根廷的信心下滑，阿根廷披索兑美元官方汇率本月迄今已下挫20%，让通胀面临进一步升高压力。
阿根廷政府宣布这一出人意料的政策转变当周，该国央行的外汇储备已降至不足300亿美元，暗示央行干预市场支撑披索的能力难以为继。
阿根廷内阁首长JorgeCapitanich周五表示，该国将把购买美元的税率从35%降至20%，并允许储蓄账户购买美元，这些措施将自周一起生效。披索兑美元周四创下逾12年来最大单日跌幅。
Capitanich称，此举“说明政府相信，在浮动汇率体系中，诸如美元等货币的价格已经达到一个可接受的水平。”
分析师称，该国政府是迫于通胀压力才被迫放弃其一项最重要的政策。阿根廷2014年消费者物价指数(CPI)料将激升30%。
外汇管制已经让阿根廷尝到苦果，它导致美元在黑市异常抢手，进而令该国成为全球通胀率最高的国家之一。
通胀率大涨让人回想起阿根廷2002年金融危机时的景象，这场危机导致该国数以百万计的中产阶级人士陷入贫困。
拉美货币周五下挫，部分原因在于市场担心阿根廷可能很快会爆发货币危机。
华尔街欢迎阿根廷放宽外汇管制的声明，不过分析师指出，要抗击阿根廷关键的通胀问题，还需要做更多工作。
“如果他们不出炉进一步的声明以控制通胀和本币贬值预期，作为本周(放宽外汇管制)决定的配套措施，那么通胀率料将继续攀升，汇率波动也会更为剧烈，”纽约Medley Global Advisors研究阿根廷问题的分析师Ignacio Labaqui表示。
“该国仍未出台一个连贯的策略来稳定通胀，”他补充道。
披索兑美元银行间汇率周四下挫11%至8披索，为12年来最大单日跌幅。披索周五基本收平，收复盘初1.23%的跌幅。
披索兑美元在阿根廷黑市周四下挫7.25%收于13.1披索；周五大幅回升11.97%收在11.7。
浏览阿根廷披索汇率与央行外汇储备相关图表，请点选：link.reuters.com/haw36v(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
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