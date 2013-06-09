阿根廷称中国新批准数种转基因大豆和玉米

4月24日在阿根廷拍到的大豆收割场景。 REUTERS/Enrique Marcarian

路透布宜诺斯艾利斯6月8日 - 阿根廷农业部长Norberto Yauhar周六称，中国已经批准进口三种新的转基因大豆和一种新的转基因玉米，应能增进两国间的贸易。

阿根廷总统府网站上发布的声明称，Yauhar与中国农业部部长韩长赋在北京会晤后发表上述言论。

阿根廷是全球第三大玉米和大豆出口国，最大的豆油和豆粕出口国。几乎所有的阿根廷大豆都是转基因产品，大多数玉米也是转基因产品。

“这是近期非常重要的外贸新闻之一。中国农业部部长刚刚确认上述待批准的玉米和大豆都已获批，包括孟山都的Intacta大豆。”

孟山都(MON.N)希望下一个种植季度推出名为Intacta RR2 Pro的防蠕虫大豆种子，在巴西进行播种。该公司今年早些表示，中国的批准至关重要。

Yauhar表示，中国还批准了一种抗咪唑啉酮除草剂的大豆和一种抗草铵膦除草剂的大豆，以及名为1161的转基因玉米。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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