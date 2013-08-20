《独家新闻》阿根廷预计2012-13年度玉米出口量增至2,200-2,400万吨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透布宜诺斯艾利斯8月20日 - 阿根廷农业部副部长Oscar Solis周二对路透表示，该国2012-2013年度玉米的出口量可能在2,200-2,400万吨，暗示政府在上调作物产量预估后，将批准更多出口。
上个月阿根廷将其对即将完成收割的玉米作物产量预估向上修正了23%，至3,210万吨，因为种植面积大于预期。
政府到目前为止已批准出口1,700万吨2012-13年度生产的玉米，但Solis表示，出口商已经购买了超过1,800万吨，暗示后者预期可获得允许增加出口。
“我估计玉米出口量将介于2,200-2,400万吨，”Solis在参加撒哈拉以南非洲农业部长会议的间隙说到。
他没有详细说明预期政府何时将提高出口配额。
阿根廷是全球第三大玉米出口国，但该国政府限制出口以控制国内的玉米售价。民间经济学家估计，阿根廷国内的消费者物价年增幅超过20%。
增加谷物出口可能有助于改善阿根廷的贸易收支状况，该国今年上半年的贸易顺差较去年同期有所收窄。阿根廷今年年初时的季度经常帐赤字为2001年初以来最高。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。