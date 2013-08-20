《独家新闻》阿根廷预计2012-13年度玉米出口量增至2,200-2,400万吨

路透布宜诺斯艾利斯8月20日 - 阿根廷农业部副部长Oscar Solis周二对路透表示，该国2012-2013年度玉米的出口量可能在2,200-2,400万吨，暗示政府在上调作物产量预估后，将批准更多出口。

上个月阿根廷将其对即将完成收割的玉米作物产量预估向上修正了23%，至3,210万吨，因为种植面积大于预期。

政府到目前为止已批准出口1,700万吨2012-13年度生产的玉米，但Solis表示，出口商已经购买了超过1,800万吨，暗示后者预期可获得允许增加出口。

“我估计玉米出口量将介于2,200-2,400万吨，”Solis在参加撒哈拉以南非洲农业部长会议的间隙说到。

他没有详细说明预期政府何时将提高出口配额。

阿根廷是全球第三大玉米出口国，但该国政府限制出口以控制国内的玉米售价。民间经济学家估计，阿根廷国内的消费者物价年增幅超过20%。