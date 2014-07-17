南美农业：阿根廷主要出口港罗萨里奥港更多工人罢工，威胁农产品出口

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透布宜诺斯艾利斯7月16日 - 阿根廷罗萨里奥港(Rosario)工人周三开始无限期罢工，此前一天谷物检验人员已经开始罢工，这威胁到阿根廷的出口。阿根廷是全球第三大大豆和玉米出口国。
罢工和劳资纠纷在阿根廷十分常见，该国工会之前进行了艰难的工资谈判。阿根廷是拉美第三大经济体，该国通胀率高居全球前列且货币贬值，这都削弱了购买力。
阿根廷CGT工会San Lorenzo分会在一份声明中说，从当地时间下午6点(2100GMT)开始，该地区“所有码头将在无限期时间内全部陷入瘫痪。”
罗萨里奥港谷物检验人员周三午夜因另一起劳资纠纷开始罢工，并称第二天将继续罢工。
同时，操作港口船只的船员已经威胁周四罢工，此举可能让集装箱货轮的运输陷入瘫痪。卡车司机则宣称7月21日起开始罢工。
最新一轮罢工行动开始之际，恰逢大豆和玉米临近完成收割，出口处于高峰期。通常，每天有几千节火车车厢的谷物运达罗萨里奥港，该港口谷物和大豆产品每年出口额超过200亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业