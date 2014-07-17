南美农业：阿根廷主要出口港罗萨里奥港更多工人罢工，威胁农产品出口

路透布宜诺斯艾利斯7月16日 - 阿根廷罗萨里奥港(Rosario)工人周三开始无限期罢工，此前一天谷物检验人员已经开始罢工，这威胁到阿根廷的出口。阿根廷是全球第三大大豆和玉米出口国。

罢工和劳资纠纷在阿根廷十分常见，该国工会之前进行了艰难的工资谈判。阿根廷是拉美第三大经济体，该国通胀率高居全球前列且货币贬值，这都削弱了购买力。

阿根廷CGT工会San Lorenzo分会在一份声明中说，从当地时间下午6点(2100GMT)开始，该地区“所有码头将在无限期时间内全部陷入瘫痪。”

罗萨里奥港谷物检验人员周三午夜因另一起劳资纠纷开始罢工，并称第二天将继续罢工。

同时，操作港口船只的船员已经威胁周四罢工，此举可能让集装箱货轮的运输陷入瘫痪。卡车司机则宣称7月21日起开始罢工。

最新一轮罢工行动开始之际，恰逢大豆和玉米临近完成收割，出口处于高峰期。通常，每天有几千节火车车厢的谷物运达罗萨里奥港，该港口谷物和大豆产品每年出口额超过200亿美元。(完)