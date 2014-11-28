阿根廷起诉汇丰通过瑞士账户帮客户逃税

路透布宜诺斯艾利斯11月27日 - 阿根廷税务机关AFIP周四表示，已经对汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)提起诉讼，因后者帮助逾4,000名客户将资金隐藏在瑞士的秘密银行账户，从而达到逃税目的。

AFIP表示，已经从法国收到有关秘密账户的信息。法国在上周正式调查汇丰旗下的瑞士私人银行部门是否存在协助逃税的行为。

汇丰阿根廷分支机构在一封给路透的电邮声明中不承认上述指控，称该行遵守阿根廷的法律。

除阿根廷外，全球范围内都在打击将未申报资金隐藏在海外避税地的行为，此前全球金融危机让各国政府预算吃紧，更加急于增加税收。

AFIP周四并未说明是否暂停了汇丰的业务。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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