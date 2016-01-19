阿根廷新总统马克里国际首秀 将出席世界经济论坛

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透布宜诺斯艾利斯1月18日 - 阿根廷总统毛里西奥·马克里的发言人周一称，马克里将参加本周在达沃斯举行的世界经济论坛，这将是马克里当选总统后国际首秀。之前马克里1月8日陪女儿玩耍时不慎肋骨受伤。
世界经济论坛年会将于周三至周六召开，届时来自世界各地的商界领袖和政界领导人将齐聚达沃斯，这对正试图招揽投资、重振阿根廷经济的马克里而言是个重要机会。
马克里去年12月10日宣誓就职，以重振经济、填补财政赤字为重要任务。他打破阿根廷多年来对外汇和贸易实施严格管制的局面，上任第一个月就推出一系列自由市场改革措施，阿根廷比索贬值30%。
上周，外界对马克里能否出席世界经济论坛存疑，因当时医生要求马克里休养一段时间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。