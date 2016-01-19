阿根廷新总统马克里国际首秀 将出席世界经济论坛

(本文由路透中文网编译提供)

路透布宜诺斯艾利斯1月19日 - 阿根廷总统毛里西奥·马克里的发言人周一称，马克里将参加本周在达沃斯举行的世界经济论坛，这将是马克里当选总统后国际首秀。之前马克里1月8日陪女儿玩耍时不慎肋骨受伤。

世界经济论坛年会将于周三至周六召开，届时来自世界各地的商界领袖和政界领导人将齐聚达沃斯，这对正试图招揽投资、重振阿根廷经济的马克里而言是个重要机会。

马克里去年12月10日宣誓就职，以重振经济、填补财政赤字为重要任务。他打破阿根廷多年来对外汇和贸易实施严格管制的局面，上任第一个月就推出一系列自由市场改革措施，阿根廷比索贬值30%。

上周，外界对马克里能否出席世界经济论坛存疑，因当时医生要求马克里休养一段时间。(完)