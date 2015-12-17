南美金融：阿根廷解除外汇管制后比索暴跌近30%

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透布宜诺斯艾利斯12月17日 - 阿根廷比索周四盘初暴跌29.8%，符合市场预期，此前该国新政府解除外汇管制，允许比索浮动，这是其旨在刺激迟滞经济的一系列自由市场改革行动的一部分。
这是阿根廷比索数十年来跌幅最大的一天，最初的市场交易活跃且波动。
阿根廷比索兑美元 开盘报14.00，不到24小时前，该国财长Alfonso Prat-Gay预计一旦解除外汇管制，比索将跌至约14.2。今日29.8%的跌幅同市场预期的贬值三成几乎完全吻合。
倡导自由市场的马克理上月就任总统，他承诺恢复投资者对阿根廷的信任。2002年阿根廷发生历史性违约，而且缺少可信的官方经济数据，且政府过度干预，打击投资者对阿根廷的信心。
阿根廷前总统费尔南德斯在任时利用央行储备支撑比索。
阿根廷央行之前还宣布，已将价值31亿美元的人民币资产兑换为美元，以充实外汇储备。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日