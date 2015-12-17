南美金融：阿根廷解除外汇管制后比索暴跌近30%

路透布宜诺斯艾利斯12月17日 - 阿根廷比索周四盘初暴跌29.8%，符合市场预期，此前该国新政府解除外汇管制，允许比索浮动，这是其旨在刺激迟滞经济的一系列自由市场改革行动的一部分。

这是阿根廷比索数十年来跌幅最大的一天，最初的市场交易活跃且波动。

阿根廷比索兑美元 开盘报14.00，不到24小时前，该国财长Alfonso Prat-Gay预计一旦解除外汇管制，比索将跌至约14.2。今日29.8%的跌幅同市场预期的贬值三成几乎完全吻合。

倡导自由市场的马克理上月就任总统，他承诺恢复投资者对阿根廷的信任。2002年阿根廷发生历史性违约，而且缺少可信的官方经济数据，且政府过度干预，打击投资者对阿根廷的信心。

阿根廷前总统费尔南德斯在任时利用央行储备支撑比索。