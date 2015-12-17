新兴汇市：阿根廷解除外汇管制首日披索重挫26.5%，央行声明未干预

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透布宜诺斯艾利斯 - 阿根廷披索周四大跌逾26.5%，此前该国新政府允许披索汇率浮动，作为市场自由化改革的举措之一，以重振经济。
这是披索数十年以来最大单日跌幅。南美大草原谷物种植带的农民是最大的赢家，他们出口赚得的美元升值，而普通消费者就有购买力下降的风险。
披索兑美元 开盘报14.00，收于13.38。不到24小时之前，财长Alfonso Prat-Gay公布新政策时表示，预期贬值后比较合理的汇率是14.2。
央行发布声明称，周四并未干预市场支撑披索。周四是该国采取新的“不自由浮动”政策首日，在这种汇率制度下，如果货币贬值过度，央行可能购买披索。
当地股指 周四开高1.67%，不过随后走势逆转，终场收低0.81%。华尔街基本同意阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)的改革将会减轻经济失常。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日