阿根廷总统称卡梅伦与阿外长谈马岛问题时“近乎失态”

路透布宜诺斯艾利斯6月10日 - 阿根廷与英国就马尔维纳斯群岛问题（Falkland Islands，英国称福克兰群岛）再起风波。阿根廷总统克里斯蒂娜称，英国首相卡梅伦与阿根廷官员谈论马岛问题时“近乎失态”。

在拉美国家与欧盟在布鲁塞尔召开的会议上，阿根廷外长蒂梅尔曼（Hector Timerman）与卡梅伦就马尔维纳斯群岛主权问题展开激烈交锋。两国1982年曾因该岛争端短暂开战，英国获胜。

根据阿根廷官方通讯社Telam，蒂梅尔曼在会议上指责英国在马尔维纳斯群岛坚持“殖民主义”政策，卡梅伦则认为这是“威胁”言论。

“首相（卡梅伦）的回应可谓怒气冲冲，近乎失态，”克里斯蒂娜在公开讲话中称。

今年4月，阿根廷在本国一家法庭对五家企业提起诉讼，当中有三家为英国企业，这些企业正在马尔维纳斯群岛附近开发油气。英国称，阿根廷此举系欺凌行为。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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