版本:
中国
时事要闻 | 2012年 5月 28日 星期一 14:35 BJT

阿根廷北部发生6.4级地震

路透华盛顿5月28日电---美国地质调查局称,阿根廷北部周一上午发生里氏6.4级地震.

美国地质调查局称,地震发生在0507GMT,震源在圣地亚哥-德尔埃斯特罗(Santiago del Estero)东南东72英里(116公里).

目前无伤亡报告,此次地震规模从最初的6.3上调至6.4.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐