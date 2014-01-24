拉美汇市：阿根廷披索创2002年来最大单日跌幅，因央行放弃干预

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透布宜诺斯艾利斯1月23日 - 阿根廷披索周四遭遇自2002年该国金融危机以来的最大单日跌幅，延续上日的跌势，因阿根廷央行放弃干预披索贬值。
该国央行储备去年减少逾30%，本周放弃了干预汇市支撑披索的政策。
新政导致周四披索大跌，并加剧对该国通胀居高不下的担忧。
披索兑美元银行间汇率 周四触及8披索关口，下跌11%，周三跌3%。在阿根廷黑市，披索兑美元 下挫7.2%%，收报13.1披索。(完)
(翻译 张荻；审校 王冠中)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。