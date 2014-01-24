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债券 | 2014年 1月 24日 星期五 09:50 BJT

拉美汇市：阿根廷披索创2002年来最大单日跌幅，因央行放弃干预

路透布宜诺斯艾利斯1月23日 - 阿根廷披索周四遭遇自2002年该国金融危机以来的最大单日跌幅，延续上日的跌势，因阿根廷央行放弃干预披索贬值。

该国央行储备去年减少逾30%，本周放弃了干预汇市支撑披索的政策。

新政导致周四披索大跌，并加剧对该国通胀居高不下的担忧。

披索兑美元银行间汇率 周四触及8披索关口，下跌11%，周三跌3%。在阿根廷黑市，披索兑美元 下挫7.2%%，收报13.1披索。(完)

(翻译 张荻；审校 王冠中)
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