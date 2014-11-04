阿根廷总统因结肠细菌感染住院

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透布宜诺斯艾利斯11月3日 - 根据阿根廷政府周一晚的声明，周日在布宜诺斯艾利斯一家医院入院的该国总统克里斯蒂娜目前情况稳定，因结肠细菌感染正在接受治疗。
“她情况稳定，将继续在医院接受静脉注射抗生素治疗，”由克里斯蒂娜医疗团队签发的声明称。
61岁的克里斯蒂娜去年曾接受手术清除脑部血栓，此后重新投入全面工作状态，上月曾因咽喉痛休息过几天。
阿根廷政府发言人称，该国取消了智利总统巴切莱特对阿根廷正式访问并与克里斯蒂娜在布宜诺斯艾利斯会面的活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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