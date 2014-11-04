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时事要闻 | 2014年 11月 4日 星期二 08:50 BJT

阿根廷总统因结肠细菌感染住院

路透布宜诺斯艾利斯11月3日 - 根据阿根廷政府周一晚的声明，周日在布宜诺斯艾利斯一家医院入院的该国总统克里斯蒂娜目前情况稳定，因结肠细菌感染正在接受治疗。

“她情况稳定，将继续在医院接受静脉注射抗生素治疗，”由克里斯蒂娜医疗团队签发的声明称。

61岁的克里斯蒂娜去年曾接受手术清除脑部血栓，此后重新投入全面工作状态，上月曾因咽喉痛休息过几天。

阿根廷政府发言人称，该国取消了智利总统巴切莱特对阿根廷正式访问并与克里斯蒂娜在布宜诺斯艾利斯会面的活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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