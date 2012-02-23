阿根廷城铁撞站台 死伤严重

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯周三早高峰时段发生一起满载的城铁列车与站台相撞出轨事故，已造成至少49人死亡，600多人受伤。这是阿根廷近30年里最严重的铁路交通事故。乘客表示数十人被困在车体残骸中，Once车站当时正处繁忙时段。官员称事故原因疑似是刹车失误。路透