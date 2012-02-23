阿根廷城铁撞站台 49人死600多人伤

路透布宜诺斯艾利斯2月22日电（记者 Hilary Burke/Magdalena Morales）---阿根廷首都布宜诺斯艾利斯周三早高峰时段发生一起满载的城铁列车与站台相撞出轨事故，已造成至少49人死亡，600多人受伤。这是阿根廷近30年里最严重的铁路交通事故。

乘客表示，巨大的撞击力导致第二节车厢挤入第一节车厢，数十人被困在车体残骸中，Once车站当时正处繁忙时段。

官员称，事故原因疑似是刹车失误。目击者称，列车撞向站台。

当时在站台等车的33岁购物中心经理委拉斯开兹（Alfredo Velazquez）称：“我说‘小心，列车没有减速’……我向後跑，因为我觉得列车会辗过我。随後发生了可怕的爆炸和巨大的冲撞。”

一名自称叫法比奥（Fabio）的男子戴着护颈支架，告诉当地电视台，车内乘客被甩飞，“许多人摔倒地上，流血受伤”。

一名警长称，事故造成49人死亡，其中包括一名儿童。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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