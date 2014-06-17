综述：债务上诉遭美国最高法院拒绝 阿根廷恐再陷违约泥潭

图中为位于布宜诺斯艾利斯的阿根廷央行外景。 REUTERS/Enrique Marcarian

路透华盛顿/布宜诺斯艾利斯6月16日 - 美国联邦最高法院周一拒绝接受阿根廷的上诉，这一意外举动可能将阿根廷拖入新的违约泥潭。阿根廷上诉是为了对抗对冲基金，后者拒绝参与该国的债务重组。

最高法院维持下级法院的判决，即阿根廷需要向所谓的“钉子户”债权人支付13.3亿美元。在2001-02年阿根廷爆发灾难性的1,000亿美元债务违约后，这些债权人先后在2005和2010年拒绝了债务互换。

这项判决可能令其他钉子户债权人主张最多150亿美元的债权。对阿根廷来说这是一笔巨资。该国经济正在放缓，而且外汇储备快速缩水。

消息引发阿根廷股市和债市大跌，此前投资者预计法院会推迟判决，让阿根廷有时间与钉子户债权人谈判，或是在纽约法律管辖之外，对参与互换的债券再进行重组。

全球市场受此影响不大，因为自违约以来，阿根廷经济已陷入孤立。

阿根廷此前拒绝全额偿还债务。该国称资金不足，无法给予钉子户优于换债债权人的待遇。很多钉子户债权人当时都是以很大折扣买入债务，现在却要求全额偿还。

如果阿根廷坚持这个立场，美国地区法院法官Thomas Griesa可能会阻止其向参加重组的债权人全额付款，即便该国有能力而且也愿意。

这可能导致阿根廷到6月30日债务违约，届时该国需要支付受纽约管辖的贴现债券债务。这将进一步打击阿根廷重返国际资本市场的努力。

“这将对阿根廷具有很大破坏力，”Ecolatina咨询公司的Marco Lavagna表示。他指出，下级法院如何执行判决是关键。“可能会出现转机，促使各方进行谈判。”

阿根廷上月暗示，可能会考虑与“钉子户”债权人进行磋商，但必须要到今年12月31日之后才可以，因为债务重组时一条禁止给予“钉子户”债权人更优厚条件的条款届时才会到期。

阿根廷是否能将投资者和美国法院拖延到那个时候仍有待观察。

阿根廷股市.MERV收跌逾10%，美元计价的指标2033贴现债券 ARGGLB33=RR 价格跌至75.258。Jefferies LLC公司的拉美策略主管Siobhan Morden说，市场反应相对温和，因为投资者在等待阿根廷政府作何反应。

周一路透无法立即联系上阿根廷政府置评，该国官方通讯社Telam称，总统费尔南德斯周一晚间将进行电视讲话。

美国法院判决的时机对于阿根廷而言非常不利，该国正努力与外国投资者和债权人恢复正常关系，以重新进入国际市场融资。

**双重打击**

阿根廷希望避免向以对冲基金Aurelius资本管理公司和NML Capital为首的钉子户债权人支付全额债款。NML是亿万富翁Paul Singer麾下Elliott Management Corp的子公司，费尔南德斯形容这些公司是一帮“秃鹫”。

持有约93%阿根廷债券的债权人分别在2005年和2010年先后参加过两次债务互换，他们接受的价格介于面值的25%-29%。

国际货币基金组织(IMF)等一些机构曾表示，他们担心对阿根廷不利的裁决将让其它国家更加难进行重组债务，从而造成金融灾难。

“这很让人惊讶，因为这会为‘秃鹫基金’树立一个先例，让它们群起效仿去对付其它国家，所以说任何一个进行债务重组的国家都不堪一击。”ABC Exchange的Sebastian Centurion说。

但有其他人指出，目前在主权债发行中得到广泛应用的集体诉讼条款应该可以防止阿根廷的个案成为先例。新兴市场对美国最高法庭决定的消息没有做出反应。

周一美国最高法庭还裁决，债权人可以寻求了解一宗银行传唤案件中有关阿根廷非美国资产的信息，这对阿根廷形成双重打击。这宗传唤案是阿根廷与钉子户债权人之间打了10年之久的官司中的一个。

问题在于，NML是否会向美国银行和Banco de la Nacion Argentina发出传票。美国最高法庭的裁决也许影响有限，部分原因在于阿根廷的全球资产规模有限。

NML过去曾为得到阿根廷债券的全额偿付，强势争取阿根廷资产，2012年竟然在加纳夺取了一艘阿根廷海军军舰。

在偿付债券持有人问题上，阿根廷在最近的法庭文件中称，政府将尽力全额偿付债券持有人，并同时偿还重组后的债务。

在这种情况下，“阿根廷将必须客观地面对严重且一触即发的违约风险，”这份文件称。

阿根廷债券持有人对上述评估予以驳斥，称在他们自己的法庭文件中，有在较低法庭出示过的证据显示阿根廷有偿债的能力。

“我们在审视最高法庭今天的决定，并在考虑下一步该如何走，但目前我们对此没有其他看法，”NML发言人对路透表示。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/白云; 审校 徐文焰/李婷仪)

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