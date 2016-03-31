阿根廷参院批准协议结束主权债纠纷 可望重返全球资本市场

路透布宜诺斯艾利斯3月31日 - 阿根廷参议院周四凌晨批准一项具里程碑意义的协议，同意对阿根廷违约债券持有者偿还债务。阿根廷14年来被摒弃于全球资本市场之外的困境将就此落幕。

该项协议之前已获得众议院批准，新任总统马克理盼能以此协议做为重振经济的基石。由于投资低迷、通胀高企、央行储备捉襟见肘，阿根廷经济裹足不前。

参议院经过14个小时的讨论之后，以54票对16票通过协议。

阿根廷将在4月1日之前支付主要对冲基金46.5亿美元。这些基金拒绝接受阿根廷2005年和2010年债务重组的大幅减计并在之后诉诸法律抗争，并且赢得一项有利的和解裁决。

该项协议将可使阿根廷发行最多125亿美元的新债券。多年来，有一些较小规模的基金也加入与阿根廷的诉讼战，所以最终的整体和解金额尚不得而知。

在美国联邦法院举行的上诉听审，可能会令4月14日的还款最终期限推迟，但预计不会对过程造成影响。(完)