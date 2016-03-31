阿根廷参院批准协议结束主权债纠纷 可望重返全球资本市场

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透布宜诺斯艾利斯3月31日 - 阿根廷参议院周四凌晨批准一项具里程碑意义的协议，同意对阿根廷违约债券持有者偿还债务。阿根廷14年来被摒弃于全球资本市场之外的困境将就此落幕。
该项协议之前已获得众议院批准，新任总统马克理盼能以此协议做为重振经济的基石。由于投资低迷、通胀高企、央行储备捉襟见肘，阿根廷经济裹足不前。
参议院经过14个小时的讨论之后，以54票对16票通过协议。
阿根廷将在4月1日之前支付主要对冲基金46.5亿美元。这些基金拒绝接受阿根廷2005年和2010年债务重组的大幅减计并在之后诉诸法律抗争，并且赢得一项有利的和解裁决。
该项协议将可使阿根廷发行最多125亿美元的新债券。多年来，有一些较小规模的基金也加入与阿根廷的诉讼战，所以最终的整体和解金额尚不得而知。
在美国联邦法院举行的上诉听审，可能会令4月14日的还款最终期限推迟，但预计不会对过程造成影响。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。