阿根廷暂停花旗在本地的资本市场运作

美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透布宜诺斯艾利斯3月27日 - 阿根廷证券监管机构周五表示，花旗集团(C.N)旗下的阿根廷分支Citibank Argentina与提起诉讼的美国对冲基金达成交易，违反了本地法律，因而暂停该行在本地的资本市场运作。
根据协议，花旗同意，如果该行获准完成两笔一次性债务支付，帮助退出在阿根廷的保管业务，则对于美国法院一项禁止花旗处理阿根廷重组债券利息支付的裁定，花旗将不予以上诉。
阿根廷左翼政府担心，这项协议可能会进一步阻碍2002年外债违约之后重组债的持有人将来获得利息支付。
该监管机构称，推出此惩罚性措施是因为“重组债券持有人可能会面临严重危险和不确定性。”
对此花旗集团拒绝立即置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
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