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中国财经 | 2015年 11月 16日 星期一 09:46 BJT

阿根廷称与中国签署核电厂建设协议 作价150亿美元

路透布宜诺斯艾利斯11月15日 - 阿根廷政府周日发布声明称，与中国签署两项核电厂建设协议，作价约150亿美元，称这两项交易是“向能源构成多样化迈出的重要步伐”。

阿根廷现有三座核电厂，增建两个核电厂将带来1,750兆瓦的发电量。

“在讨论这两项协议时，我们还谈论了18年期接近150亿美元的融资问题，”阿根廷声明称。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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