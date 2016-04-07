阿根廷政府与债权人就2.5亿美元违约债务达成和解--调停人

路透纽约4月6日 - 法院指定的调停人Daniel Pollack周三在声明中表示，阿根廷与更多持有其违约主权债的债权人达成和解，此次涉及的债务规模略低于2.5亿美元。

声明称，阿根廷政府与基金Red Pines和Spinnaker原则上达成了协议，这两支基金分别由Varde Partners和Spinnaker Capital打理。

“如此一来，上述基金所持债券的本金将获得1.5倍的偿还，”Pollack称，并指上述和解在阿根廷2月5日拿出的条款范围内。

最新的和解将进一步推动阿根廷解决历史违约问题，这一问题令阿根廷政府陷入长达14年的诉讼，并且无法进入全球信贷市场。(完)