阿根廷政府与债权人就2.5亿美元违约债务达成和解--调停人

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月6日 - 法院指定的调停人Daniel Pollack周三在声明中表示，阿根廷与更多持有其违约主权债的债权人达成和解，此次涉及的债务规模略低于2.5亿美元。
声明称，阿根廷政府与基金Red Pines和Spinnaker原则上达成了协议，这两支基金分别由Varde Partners和Spinnaker Capital打理。
“如此一来，上述基金所持债券的本金将获得1.5倍的偿还，”Pollack称，并指上述和解在阿根廷2月5日拿出的条款范围内。
最新的和解将进一步推动阿根廷解决历史违约问题，这一问题令阿根廷政府陷入长达14年的诉讼，并且无法进入全球信贷市场。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。