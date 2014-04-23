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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:30 BJT

欧股业绩：芯片设计商ARM第一季获利增长9%，预计下半年市场好转

路透伦敦4月23日 - 英国芯片设计公司ARM Holdings 周三公布，第一季获利增长9%，该公司并表示，其客户发出下半年需求将会增长的信号。该公司为苹果的iPhone提供芯片技术。

ARM公布税前获利为9,710万英镑，以美元计算的营收为3.052亿美元，增长16%。

该公司表示，第一季需求如预期出现季节性下滑，这将影响到第二季的专利费收入。

“近来半导体行业以及ARM的客户的指标暗示，下半年市场环境好转将会使ARM受益，”该公司表示。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)
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