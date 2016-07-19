日本热股：软银重挫10%，此前宣布以320亿美元收购ARM

路透东京7月19日 - 日本软银 股价周二重挫10%至三个半月低点，此前该负债沉重的公司宣布以320亿美元收购英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings 。

周一的此项交易为软银迄今为止最大的一笔收购案，且会让该公司背负更多债务。软银的科技和电信投资组合广泛，从美国运营商Sprint 到持股中国电子商务巨头阿里巴巴 等，但尚未在半导体行业中占据重头。

每股17英镑的交易价较ARM周五收盘水平溢价43%。

软银社长孙正义指出，软银过去几个月已经通过处理资产为交易筹得近2万亿(兆)日圆(190亿美元)现金，当中包括出售中国阿里巴巴的持股。软银周一表示，还从瑞穗银行争取到1万亿日圆(94.2亿美元)过桥贷款，用于为收购ARM提供部分融资。

但分析师曾预期软银会用这笔现金抵减债务，或回购自己公司的股份，让股东赚一笔意外之财。

截至3月底，软银有11.9万亿日圆(1,120亿美元)计息债务，目前其净债务为核心获利的3.8倍。

软银股票周一没有交易，因当日适逢日本市场假期。(完)