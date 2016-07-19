日本热股：软银重挫10%，此前宣布以320亿美元收购ARM

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透东京7月19日 - 日本软银 股价周二重挫10%至三个半月低点，此前该负债沉重的公司宣布以320亿美元收购英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings 。
周一的此项交易为软银迄今为止最大的一笔收购案，且会让该公司背负更多债务。软银的科技和电信投资组合广泛，从美国运营商Sprint 到持股中国电子商务巨头阿里巴巴 等，但尚未在半导体行业中占据重头。
每股17英镑的交易价较ARM周五收盘水平溢价43%。
软银社长孙正义指出，软银过去几个月已经通过处理资产为交易筹得近2万亿(兆)日圆(190亿美元)现金，当中包括出售中国阿里巴巴的持股。软银周一表示，还从瑞穗银行争取到1万亿日圆(94.2亿美元)过桥贷款，用于为收购ARM提供部分融资。
但分析师曾预期软银会用这笔现金抵减债务，或回购自己公司的股份，让股东赚一笔意外之财。
截至3月底，软银有11.9万亿日圆(1,120亿美元)计息债务，目前其净债务为核心获利的3.8倍。
软银股票周一没有交易，因当日适逢日本市场假期。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。