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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 14:42 BJT

欧股业绩：ARM第一季获利及营收均略好于预期，因芯片市场份额扩大

路透伦敦4月20日 - iPhone手机的科技提供商--英国ARM Holdings 周三公布，今年第一季获利增长14%，表现好于整体疲软的半导体市场，因愈来愈多的智能手机采用该公司最先进的芯片。

该公司第一季经调整后的获利为1.375亿英镑，以美元计营收为3.98亿，均略高于市场预期。

ARM称，根据当前市场状况，该公司预计全年营收将符合预期。

但该公司也警告宏观经济的不确定性仍然存在，可能影响今年剩余时间内消费者和企业的支出，并冲击半导体的营收。

最近几天ARM股价已经跌至七周低点，因有报导称苹果在本季继续减少iPhone产量。(完)

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