意大利时尚品牌阿玛尼称未发现增长放缓 包括中国市场

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Astrid Wendlandt/Isla Binnie

路透巴黎/米兰5月21日 - 意大利时尚巨头阿玛尼（Giorgio Armani）周二称，并未发现增长放缓，包括在中国市场。中国市场是时尚业的主要增长引擎，很多时尚巨头近几个月在中国的需求低迷。

阿玛尼指出，去年营收增加16%至21亿欧元（27亿美元）；和竞争对手Gucci 的增长速度一致，不过Gucci的营收为36.5亿欧元。

LVMH 、历峰集团（Richemont） 、PPR和爱马仕（Hermes） 等很多上市奢侈品集团曾表示，中国打击腐败影响送礼，欧洲本地支出低迷以及游客数量下降导致需求减少，因此销售放缓。

阿玛尼表示，中国需求尤其强劲，去年销售上升39%。该公司全球销售增长超过10%，欧洲虽面临衰退但销售依然持坚。

该公司去年包括特许产品在内的总销售达到74亿欧元，与LVMH旗下的路易威登品牌销售持平，为Prada 销售的两倍。（完）