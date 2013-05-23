意大利时尚品牌阿玛尼称未发现增长放缓 包括中国市场

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Astrid Wendlandt/Isla Binnie
路透巴黎/米兰5月21日 - 意大利时尚巨头阿玛尼（Giorgio Armani）周二称，并未发现增长放缓，包括在中国市场。中国市场是时尚业的主要增长引擎，很多时尚巨头近几个月在中国的需求低迷。
阿玛尼指出，去年营收增加16%至21亿欧元（27亿美元）；和竞争对手Gucci 的增长速度一致，不过Gucci的营收为36.5亿欧元。
LVMH 、历峰集团（Richemont） 、PPR和爱马仕（Hermes） 等很多上市奢侈品集团曾表示，中国打击腐败影响送礼，欧洲本地支出低迷以及游客数量下降导致需求减少，因此销售放缓。
阿玛尼表示，中国需求尤其强劲，去年销售上升39%。该公司全球销售增长超过10%，欧洲虽面临衰退但销售依然持坚。
该公司去年包括特许产品在内的总销售达到74亿欧元，与LVMH旗下的路易威登品牌销售持平，为Prada 销售的两倍。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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