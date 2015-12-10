以色列成功试射“Arrow 3”弹道导弹拦截器

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透耶路撒冷12月10日 （记者 Dan Williams） - 以色列国防部称，升级后的“Arrow 3”弹道导弹防卫系统周四通过全面拦截测试，击中空中一个目标，该目标模拟的是伊朗、叙利亚和真主党所拥有的远程武器的轨迹。
这对以色列导弹防卫系统“Arrow 3”是一大提升。“Arrow 3”是以色列多个获得大量美国资金支持的导弹防卫系统之一。由于设计师所称的目标部署错误，“Arrow 3”一年前首次进行完全测试的尝试遭中止。
“今天‘Arrow 3’系统的成功……是迈向以色列最重要项目之一的重要一步，是以色列航太工业（IAI）迈向投入运行的重要一步，”IAI首席执行官Joseph Weiss说道。
Arrow系统由IAI和美国企业波音公司(BA.N)联合开发，美国官员到场参加了试射活动。较早的“Arrow 2”部署于10多年前，官员称试验中“Arrow 2”成功拦截率约为90%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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