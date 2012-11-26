以色列成功测试更强大火箭拦截系统

路透耶路撒冷11月25日电（记者 Dan Williams）---以色列官员周日称，比“铁穹”（Iron Dome）更为强大的新型防空系统David's Sling上周首次实地测试获得成功，此前以色列加快了该系统的开发速度。

以色列官员表示，该系统在11月20日进行的沙漠秘密试验中击落了一枚目标火箭弹。该系统被认为是以色列用来对付黎巴嫩真主党和叙利亚更长距离导弹的。

因担忧与加沙、黎巴嫩、叙利亚和伊朗安全关系恶化，以色列加快开发导弹防御系统的速度，美国提供了大量帮助。

以色列国防行业消息人士称，David's Sling原计划2013年进行试验，“考虑到紧迫性”，试验被提前。

David's Sling使用的技术与“铁穹”系统相近，以色列称“铁穹”成功率有90%，巴以冲突的八天里，“铁穹”共拦截了421枚来自加沙的火箭弹。

David's Sling也叫Magic Wand，由以色列国有企业Rafael Advanced Defence Systems和美国企业雷神(RTN.N)共同开发。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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