联合国调查员呼吁各国停止“杀人机器人”项目

图为2013年5月22日美国海军提供的无人机照片。U.S. Navy photo courtesy of Northrop Grumman/Chad Slattery/Handout via Reuters

路透日内瓦5月23日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权理事会特别报告员海恩斯（Christof Heyns）周四呼吁，各国应宣布停止无人驾驶机器人武器系统项目，以防所谓的“杀人机器人”被部署在战场。

海恩斯称，美国、英国和以色列在没有对相关道德和法律问题进行辩论的情况下，就开始测试或使用具有不同程度自主权和致命性的无人驾驶机器人武器系统。

“需要停止这些活动，以防出现今后可能很难扭转的情况，”海恩斯在关于“致命性自主机器人”的报告中说道。联合国人权理事会将于5月29日在日内瓦讨论这一问题。

“由于没有足够的法律问责制度，加上机器人不应该拥有决定人类生死的权利，因此部署此类武器系统可能令人无法接受。”

海恩斯警告称，“杀人机器人”可自行作出攻击目标决定，若将此类武器补充到武器库，则会带来新的风险，可能会“打开更大的潘多拉魔盒”。

他指出，技术正高速发展，但相关项目却十分保密，因此不太可能知晓何时出现完全自主武器。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。