联合国调查员呼吁各国停止“杀人机器人”项目

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦5月23日 - 联合国人权理事会特别报告员海恩斯（Christof Heyns）周四呼吁，各国应宣布停止无人驾驶机器人武器系统项目，以防所谓的“杀人机器人”被部署在战场。
海恩斯称，美国、英国和以色列在没有对相关道德和法律问题进行辩论的情况下，就开始测试或使用具有不同程度自主权和致命性的无人驾驶机器人武器系统。
“需要停止这些活动，以防出现今后可能很难扭转的情况，”海恩斯在关于“致命性自主机器人”的报告中说道。联合国人权理事会将于5月29日在日内瓦讨论这一问题。
“由于没有足够的法律问责制度，加上机器人不应该拥有决定人类生死的权利，因此部署此类武器系统可能令人无法接受。”
海恩斯警告称，“杀人机器人”可自行作出攻击目标决定，若将此类武器补充到武器库，则会带来新的风险，可能会“打开更大的潘多拉魔盒”。
他指出，技术正高速发展，但相关项目却十分保密，因此不太可能知晓何时出现完全自主武器。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。