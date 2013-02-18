2011年排名前100军火商销售额下降--研究

路透斯德哥尔摩2月18日 - 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，2011年排名前100的军火生产商军火销售额自上世纪90年代中期以来首次下降，因经济下滑以及阿富汗和伊拉克行动所需的军火数量减少。

SIPRI在声明中指出，2011年军火销售总额为4,100亿美元，经汇率因素调整后较2010年下降5%，2010年销售额为4,110亿美元。

SIPRI对国际安全、军备和裁军进行独立研究，其名单中不包括中国企业，因数据不足。

“节支政策、计划和实际的军备支出下降以及军火采购项目的推迟影响北美和西欧的整体军火销售。”声明称。

“伊拉克和阿富汗战争落幕以及对利比亚军火运输的制裁也有影响。”

SIPRI研究员Susan Jackson指出，这是自上世纪90年代中期以来军火销售额首次下降。2010年销售增幅就已经放缓，从2009年的8%降至1%，因外国军队撤离伊拉克降低了军火需求。

排名前100的军火生产商中74%总部在美国或西欧，后者占整体军火销售额的90%，与2010年水平大体相同。

最大的军火生产商仍是洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)，波音(BA.N)超越英国BAE Systems(BAES.L)排名第二，通用动力（General Dynamics）(GD.N)超越Northrop Grumman(NOC.N)排名第四。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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