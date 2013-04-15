去年全球军费开支10多年来首降

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透斯德哥尔摩4月15日 - 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，2012年全球军费开支下降，为10多年来首次，因欧美大幅削减开支，抵消了中国和俄罗斯等国的军费开支上升。
经济下滑导致美国及其欧洲盟国面临预算紧张，这些国家也降低了对伊拉克和阿富汗冲突的介入。而全球第二大经济体中国2012年则增加了军费支出，同比增幅为7.8%，较2003年上升175%。
斯德哥尔摩国际和平研究所在声明中称，去年全球军费开支总体下滑0.5%至1.75万亿美元，为1998年以来首次。
“我们看到全球军费开支的天平或开始从西方富裕国家偏向新兴国家，”斯德哥尔摩国际和平研究所军事开支和武器生产项目负责人Sam Perlo-Freeman说道。
据该研究所数据，美国军费支出下降6%，占全球总支出的比例跌至40%以下，为前苏联解体后首次。美国军费支出约为中国军费支出的五倍。
金融危机后的节支措施导致欧洲北约成员国实际军费支出下降10%。
“所有迹象都显示，未来两三年全球军费支出料继续下滑，至少在2014年底北约完成从阿富汗撤军前如此。但是新兴国家军费开支料继续上升，因此全球军费开支料将在那以后触底回升，”Perlo-Freeman说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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