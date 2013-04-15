去年全球军费开支10多年来首降--SIPRI

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩4月15日 - 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，2012年全球军费开支下降，为10多年来首次，因欧美大幅削减开支，抵消了中国和俄罗斯等国的军费开支上升。
经济下滑导致美国及其欧洲盟国面临预算紧张，这些国家也降低了对伊拉克和阿富汗冲突的介入。而全球第二大经济体中国2012年则增加了军费支出，同比增幅为7.8%，较2003年上升175%。
斯德哥尔摩国际和平研究所在声明中称，去年全球军费开支总体下滑0.5%至1.75万亿美元，为1998年以来首次。
“我们看到全球军费开支的天平或开始从西方富裕国家偏向新兴国家，”斯德哥尔摩国际和平研究所军事开支和武器生产项目负责人Sam Perlo-Freeman说道。
据该研究所数据，美国军费支出下降6%，占全球总支出的比例跌至40%以下，为前苏联解体后首次。美国军费支出约为中国军费支出的五倍。
金融危机后的节支措施导致欧洲北约成员国实际军费支出下降10%。
“所有迹象都显示，未来两三年全球军费支出料继续下滑，至少在2014年底北约完成从阿富汗撤军前如此。但是新兴国家军费开支料继续上升，因此全球军费开支料将在那以后触底回升，”Perlo-Freeman说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳(完)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
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