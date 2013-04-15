去年全球军费开支10多年来首降--SIPRI

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩4月15日 - 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，2012年全球军费开支下降，为10多年来首次，因欧美大幅削减开支，抵消了中国和俄罗斯等国的军费开支上升。

经济下滑导致美国及其欧洲盟国面临预算紧张，这些国家也降低了对伊拉克和阿富汗冲突的介入。而全球第二大经济体中国2012年则增加了军费支出，同比增幅为7.8%，较2003年上升175%。

斯德哥尔摩国际和平研究所在声明中称，去年全球军费开支总体下滑0.5%至1.75万亿美元，为1998年以来首次。

“我们看到全球军费开支的天平或开始从西方富裕国家偏向新兴国家，”斯德哥尔摩国际和平研究所军事开支和武器生产项目负责人Sam Perlo-Freeman说道。

据该研究所数据，美国军费支出下降6%，占全球总支出的比例跌至40%以下，为前苏联解体后首次。美国军费支出约为中国军费支出的五倍。

金融危机后的节支措施导致欧洲北约成员国实际军费支出下降10%。

“所有迹象都显示，未来两三年全球军费支出料继续下滑，至少在2014年底北约完成从阿富汗撤军前如此。但是新兴国家军费开支料继续上升，因此全球军费开支料将在那以后触底回升，”Perlo-Freeman说道。（完）