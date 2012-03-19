叙利亚武器进口五年增六倍 主要购自俄罗斯

路透斯德哥尔摩3月19日电---斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，2007年至2011年的五年间，叙利亚武器进口量较之前五年大增近600%，俄罗斯是主要供应国。

报告强调，尽管美国、欧盟和其他国家因叙利亚总统阿萨德暴力镇压动乱而对该国实施武器禁运，俄罗斯仍继续向叙利亚提供武器。

SIPRI表示，2007年至2011年叙利亚武器进口的78%来自俄罗斯，这一期间叙利亚武器进口总量上升580%。

“向受‘阿拉伯之春’影响的国家提供武器已经激起一些供应国内部的公众和议会辩论，”SIPRI武器转让项目资深研究员Mark Bromley指出。

“不过到目前为止，辩论对这些国家武器出口政策的影响有限。”

2007年至2011年，全球武器转让量上升近四分之一。前五大武器进口国皆为亚洲国家，亚洲和大洋洲国家进口量占总量的44%，欧洲进口量占19%，中东占17%，美洲占11%，非洲占9%。

印度是全球第一大武器进口国，进口量占总量的10%，紧随其後的是韩国、巴基斯坦、中国和新加坡。中国在2002-2006年期间武器进口量位居榜首。

SIPRI衡量的是武器进口量，而非金额。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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