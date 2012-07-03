联合国召开军火交易监管协议谈判

路透联合国7月2日电（记者 Louis Charbonneau）---各国代表周一齐聚纽约，参加联合国组织的为期近一个月的谈判，欲达成首个的具有约束力的条约，对全球每年超过600亿美元的军火市场进行监管。

联合国外交官表示，对巴勒斯坦代表团的地位出现争议，导致谈判正式开始的时间延後，这也许预示着谈判将面临的诸多困难。本轮谈判时间为7月2日至7月27日。

主张军控的活动人士称，武装暴力导致每分钟都有人丧生，需要达成协议，防止军火通过非法交易流入冲突地区，助长战争和暴力。

大多数联合国成员国倾向於达成强力协议。如果他们达成所愿，所有签署协议的国家都将面临比任何武器生产商签署的协议都更加严格的承诺，并要采取措施防止边境内流氓交易商的运作。

他们表示，叙利亚和其他地区的冲突令谈判蒙阴，提醒与会代表局势的紧迫性。

谈判不见得一定能达成协议，更不必说好的协议。2月，因有关会谈程序的争论和其他分歧，为确定本次谈判基本原则而进行的准备性谈判就差点陷入僵局。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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