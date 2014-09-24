独家：美国拟放松对越南的武器禁运

路透华盛顿9月23日（记者 Lesley Wroughton/Andrea Shalal） - 美国从越南撤军近40年后，正接近取消对越南的武器禁运。美国的军火销售或帮助越南对付来自中国日益增加的海军挑战。

熟悉情况的美国高级官员称，美国希望通过加强越南对海岸线的监控和防御能力来支持越南，最初的军售可能包括非武装P-3侦察机。

这种飞机还可以让越南监控中国在南海的活动。

两名美国政府高官表示，放松武器禁运的讨论正在华盛顿进行，今年晚些时候可能出结果。

“气氛正在改变，我们正认真考虑此事。我们看到了利益趋同的合作伙伴，”其中一名官员匿名表示。

美国军火行业两名高管对路透称，他们预计美国政府很快将取消武器禁运。“有关允许对越南军售的讨论很多。这对我们来说是个有前途的领域，”一名高管说道。

越南外交部长没有立即作出评论。

美国参议员麦凯恩表示，他将很快提出取消部分军售限制的建议，该建议获得了两党支持。麦凯恩曾在越战期间被俘，上世纪90年代初积极倡导与越南关系正常化。

麦凯恩和另外三名美国参议员今年夏天与越南领导层会面，讨论了武器禁运问题。当时正值中越关系处于数十年来的低点。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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