独家：美国拟放松对越南的武器禁运

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透华盛顿9月23日（记者 Lesley Wroughton/Andrea Shalal） - 美国从越南撤军近40年后，正接近取消对越南的武器禁运。美国的军火销售或帮助越南对付来自中国日益增加的海军挑战。
熟悉情况的美国高级官员称，美国希望通过加强越南对海岸线的监控和防御能力来支持越南，最初的军售可能包括非武装P-3侦察机。
这种飞机还可以让越南监控中国在南海的活动。
两名美国政府高官表示，放松武器禁运的讨论正在华盛顿进行，今年晚些时候可能出结果。
“气氛正在改变，我们正认真考虑此事。我们看到了利益趋同的合作伙伴，”其中一名官员匿名表示。
美国军火行业两名高管对路透称，他们预计美国政府很快将取消武器禁运。“有关允许对越南军售的讨论很多。这对我们来说是个有前途的领域，”一名高管说道。
越南外交部长没有立即作出评论。
美国参议员麦凯恩表示，他将很快提出取消部分军售限制的建议，该建议获得了两党支持。麦凯恩曾在越战期间被俘，上世纪90年代初积极倡导与越南关系正常化。
麦凯恩和另外三名美国参议员今年夏天与越南领导层会面，讨论了武器禁运问题。当时正值中越关系处于数十年来的低点。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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