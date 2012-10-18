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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 18日 星期四 10:45 BJT

阿姆斯特朗辞去抗癌基金会主席一职

阿姆斯特朗周三宣布将辞去Livestrong抗癌基金会主席一职。其赞助商耐克宣布终止与其合作关系，但表示将继续赞助基金会。车王在1997年被确诊患癌之後不久创办了兰斯·阿姆斯特朗基金会，并於2003年开始了其Livestrong项目，意在帮助癌症患者和康复者。路透

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