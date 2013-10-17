埃及与美国关系目前陷入混乱--埃及外长

路透开罗10月16日（记者 Maggie Fick） - 埃及外交部长Nabil Fahmy称，美国和埃及目前的关系混乱，可能殃及整个中东地区；一周前，美国削减了对埃及的军事援助。

Fahmy对官方报纸《Al-Ahram》称，埃及依赖美国援助的时间太长了，但美国认为埃及政府将永远追随美国是错误的。

“我们处于微妙境地，反映两国关系的混乱，不承认这一事实的说法不是真话。”他在周三刊登的评论中指出。

美国官员称，削减援助反映美国对埃及军方7月3日推翻民选总统穆尔西后的表现不满。

埃及已经指责美国的决定，并暗示可能向其他国家寻求军事援助，或许是俄罗斯。

接受美国军事援助最多的国家是以色列，埃及长期排在第二位。埃及拥有阿拉伯世界最庞大的军队，埃及军方数十年来一直与美国密切合作。

Fahmy表示，两国关系继续不稳将对整个地区造成负面影响，美国的利益也会受损。

他指出，目前的情况不是美国决定削减对埃及援助的全部原因。“实际情况是，问题要追溯到很久以前，因为埃及依赖美国援助已有30年。（援助）让我们选择容易的道路，而不是将道路多元化。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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