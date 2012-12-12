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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 13:21 BJT

阿森纳点球负英乙球队 联赛杯爆冷出局

周二联赛杯四分之一决赛阿森纳客场对阵英乙球队布拉德福德，汤普森在第16分钟为为主队首开纪录，枪手凭借维尔马伦第88分钟的进球将比分扳平，双方120分钟比赛结束后仍1-1战平，进入点球大战，而枪手功臣维尔马伦最后关头罚失点球，最终阿森纳2-3不敌主队遭淘汰。路透

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